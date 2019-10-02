Назван самый коррупционный район Саратова

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-02T15:09:59+03:00

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В Саратовской области зарегистрированная преступность коррупционной направленности снизилась на 6,6%.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, больше всего таких преступлений зарегистрировано в Саратове. А в областном центре самым «коррупционным» оказался Кировский район — 29%.

Размер причиненного материального ущерба составил более 1,7 млрд рублей. Добровольно было возмещено около 7 млн рублей.

Самым распространенным коррупционным преступлением является мошенничество (48,7%). 18,1% приходится на мелкое взяточничество, 13% — на растрату, 9,6% — получение взяток.

Из должностных лиц, попавшихся на коррупции, больше всего — 23 человека — сотрудники полиции. Пятеро — приставы, трое — сотрудники УФСИН, один — сотрудник и СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU