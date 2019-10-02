Назван самый коррупционный район Саратова
В Саратовской области зарегистрированная преступность коррупционной направленности снизилась на 6,6%.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, больше всего таких преступлений зарегистрировано в Саратове. А в областном центре самым «коррупционным» оказался Кировский район — 29%.
Размер причиненного материального ущерба составил более 1,7 млрд рублей. Добровольно было возмещено около 7 млн рублей.
Самым распространенным коррупционным преступлением является мошенничество (48,7%). 18,1% приходится на мелкое взяточничество, 13% — на растрату, 9,6% — получение взяток.
Из должностных лиц, попавшихся на коррупции, больше всего — 23 человека — сотрудники полиции. Пятеро — приставы, трое — сотрудники УФСИН, один — сотрудник и СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU