2019-10-02T15:09:59+03:00
Происшествия

Назван самый коррупционный район Саратова

Самым распространенным преступлением является мошенничество
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области зарегистрированная преступность коррупционной направленности снизилась на 6,6%.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, больше всего таких преступлений зарегистрировано в Саратове. А в областном центре самым «коррупционным» оказался Кировский район — 29%.

Размер причиненного материального ущерба составил более 1,7 млрд рублей. Добровольно было возмещено около 7 млн рублей.

Самым распространенным коррупционным преступлением является мошенничество (48,7%). 18,1% приходится на мелкое взяточничество, 13% — на растрату, 9,6% — получение взяток.

Из должностных лиц, попавшихся на коррупции, больше всего — 23 человека — сотрудники полиции. Пятеро — приставы, трое — сотрудники УФСИН, один — сотрудник и СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проверит гибель двух детей на пожаре в Аткарске
В Саратове без воды остался центр и Ленинский район
Институт «Микроб» в Саратове получит финансирование на борьбу с Эболой
Саратовец выиграл в рулетку наркотики и срок
Задержанные полицейские из Вольска были уволены
В Саратове торжественно открылась юбилейная «Волжская волна»
Обнародованы имена задержанных по подозрению в убийстве полицейских из Вольска
В Саратове стартовали осенние субботники
В Аткарске мужчина угнал ВАЗ и протаранил гараж
Панков о решении дорожных проблем: Володин спрашивает основательно за результат
В Марксе женщина убила собутыльника за приставания скалкой и ножом
В Саратовской области намолочено более 100 тыс. тонн зерновых
В Саратове до сих пор не отапливается 59% домов
В Ершове будут судить забившую сожителя молотком женщину
В Балакове впервые пройдет этап Всероссийского конкурса RUSSIAN EVENT AWARDS — 2019
В Саратове на рынке «Привоз» работали 11 нелегалов
Около СГЮА поздно вечером сбили двух девушек
В Горном в загоревшемся из-за печи доме погибла женщина
Вора шоколадок в Саратове нашли спустя полгода в колонии
Топ-менеджеры банка и группы «Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2019
Отключена горячая вода в домах на Новоузенской и Клочкова
ДТП перекрыло движение трамваев №11 в Саратове
Маленьких посетителей гостиницы «Солнышко» оградили от опасного интернета