2019-10-02T15:06:01+03:00
Общество

В Саратове без воды остался центр и Ленинский район

Водоснабжение вернется ориентировочно вечером
Дарья Вострикова
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Сегодня, 2 октября, в Саратове без воды остался ряд домов.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся до 20:00, пока не закончат работы на водопроводе.

Речь идет о четной стороне Кутякова от Горького до Вольской, Горького от Кутякова до Зарубина (нечетная сторона), Вольская от Кутякова до Киселева (четная сторона), Киселева от Вольской до Горького (четная сторона).

Также воды не будет на адресах: проспект 50 лет Октября 3-13, 12/16, 4/10, Молочная, 5/13, ул. Рябиновская, Волгоградская, 2-8, Украинская, Дачная, 25-41, 2-й Украинский проезд; 1-я Дачная, 1-25, Тракторная от Большой Садовой до 2-го Украинского проезд, Крутой тупик, 1-11, Посадского от Большой Садовой до Крайней, Крайняя от Посадского до 3-й Нижний проезд, 3-й Нижний проезд от Большой Садовой до улицы Крайняя, 2-й Московский проезд, 8, 14, Тархова 1-15 нечетная сторона, Лебедева-Кумача, 79, 81, Одесская, 5а, 24, 2-й Московский проезд, 8, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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