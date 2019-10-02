2019-10-02T14:56:16+03:00
Общество

Институт «Микроб» в Саратове получит финансирование на борьбу с Эболой

Общая сумма финансирования — почти 400 млн рублей
Екатерина Семенова
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Саратовский институт «Микроб» получит средства на борьбу с вирусом лихорадки Эбола в Республике Конго.

Как сообщается на портале правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Сумма в размере 398,5 млн рублей будет выделена Роспотребнадзору в 2019-2020 годах на финансирование института «Микроб» и центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирской области.

Большая часть средств — 335,3 млн рублей — поступит в 2020 году.

Напомним, институт «Микроб» — единственный в России, кто производит антирабический иммуноглобулин и бивалентную химическую холерную вакцину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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