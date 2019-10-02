Институт «Микроб» в Саратове получит финансирование на борьбу с Эболой
Саратовский институт «Микроб» получит средства на борьбу с вирусом лихорадки Эбола в Республике Конго.
Как сообщается на портале правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.
Сумма в размере 398,5 млн рублей будет выделена Роспотребнадзору в 2019-2020 годах на финансирование института «Микроб» и центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирской области.
Большая часть средств — 335,3 млн рублей — поступит в 2020 году.
Напомним, институт «Микроб» — единственный в России, кто производит антирабический иммуноглобулин и бивалентную химическую холерную вакцину.
ИСТОЧНИК KP.RU