Институт «Микроб» в Саратове получит финансирование на борьбу с Эболой

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-02T14:56:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский институт «Микроб» получит средства на борьбу с вирусом лихорадки Эбола в Республике Конго.

Как сообщается на портале правительства РФ, соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Сумма в размере 398,5 млн рублей будет выделена Роспотребнадзору в 2019-2020 годах на финансирование института «Микроб» и центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирской области.

Большая часть средств — 335,3 млн рублей — поступит в 2020 году.

Напомним, институт «Микроб» — единственный в России, кто производит антирабический иммуноглобулин и бивалентную химическую холерную вакцину.

ИСТОЧНИК KP.RU