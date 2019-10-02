В Саратове торжественно открылась юбилейная «Волжская волна»

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-02T14:24:52+03:00

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На Театральной площади Саратова сегодня, 2 октября, торжественно открылась юбилейная, 5-я книжная ярмарка «Волжская волна — 2019».

Ярмарка объединила 150 издательств, как саратовских, так и федеральных, а также представителей книгопечатного бизнеса из Крыма, Татарстана, Башкирии, Чечни, Дагестана — всего около 30 регионов. Есть представители Казахстана, Беларуси, Эстонии. Они представили свои художественные издания, учебники и другую продукцию.

На открытии ярмарки гостей приветствовал председатель областной думы Александр Романов.

- Книги сопровождают нас всю жизнь: в детстве нам читают сказки родители, повзрослев, мы черпаем из них знания, узнаем о жизни, открываем другие миры, — рассказал Романов.

Он также отметил важность бумажных книг, отметив, что кажется, что они теряют свою ценность.

- Это далеко не так, ни один гаджет не заменит нам бумажную книгу. И сегодняшнее мероприятие, которое проходит в нашем городе в пятый раз, тому доказательство, — отметил Романов, назвав саратовцев читающими и думающими людьми.

Также на выставке зачитали поздравление от Владимира Толстого, советника президента РФ.

Книжную выставку ярмарку посетили президент Приволжской книжной палаты Дмитрий Аяцков, ее директор Владимир Иванов, представительница российского книжного союза, министр культуры региона Татьяна Гаранина, министр информации Светлана Бакал и другие. Последняя вручила благодарность директору ПКП Иванову.

Стоит отметить, что на «Волжскую Волну» приехали известные писатели, такие как Владимир Прокопенко, Платон Беседин и другие.

Ярмарка продлится до 6 октября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU