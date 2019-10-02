2019-10-02T14:28:16+03:00
Общество

В Саратове стартовали осенние субботники

Михаил Исаев призвал горожан вместе сделать Саратов чистым
Екатерина Семенова
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Начались осенние субботники в СаратовеНачались осенние субботники в СаратовеФото: Екатерина Семенова
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В Саратове начались осенние субботники.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, мэр Михаил Исаев на своей странице в соцсети Instagram объявил старт работ по благоустройству.

- Районным администрациям и профильным учреждениям поручаю усилить темпы санитарных работ, в частности, увеличить количество бригад по сбору случайного мусора и опавшей листвы, — заявил глава города.

3 октября объявлено «чистым четвергом».

- Принять участие в уборке улиц, общественных пространств, прилегающих к организациям территорий, дворов могут все желающие. Знаю, что в Саратове живет большое количество неравнодушных горожан, которые, безусловно, присоединятся к уборке. Сделаем Саратов чистым и красивым вместе! — призвал Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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