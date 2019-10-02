В Аткарске мужчина угнал ВАЗ и протаранил гараж

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-02T12:04:20+03:00

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В Аткарске сотрудники вневедомственной охраны задержали угонщика и вернули легковушку законному владельцу.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, поздней ночью патрулю поступило сообщение, что неизвестный уехал на чужом ВАЗе со двора на Волгоградской улице и протаранил гараж.

Росгвардейцы обнаружили подходящий под описание автомобиль на улице Некрасова и выяснили, куда мог деться водитель. Мужчина пытался спрятаться в одном из домов на улице Чернышевского, однако его задержали и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU