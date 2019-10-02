Панков о решении дорожных проблем: Володин спрашивает основательно за результат

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-02T14:22:16+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» подчеркнул, что решение дорожных проблем области — на контроле у председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Региональную неделю проводим в Москве. День год кормит. Володин спрашивает основательно. За результат. С утра бегу в Минтранс. Спикер держит на контроле передачу дороги Урбах — Алгай в федеральную собственность. А также создание у нас в области федерального дорожного предприятия, которое даст больше 100 рабочих мест. Договорились провести отдельное совещание и по этим темам. А также объездной дороге и строительству моста. Эти задачи решает спикер.

Жители, конечно, стремятся к лучшему и могут дальше поднимать дорожные проблемы, это правильный настрой на перспективу. Но согласитесь, дороги-то улучшились. Большой объем федерального строительства: Саратов — Озинки, Саратов — Балашов, Саратов — Ртищево. За счет этого освободились областные деньги на дороги. Признаюсь, дорожники не спешат разворачиваться, зашиваются, дорог много. Да и денег валом. Контроль качества и сроков — вот общая задача. По-чиновничьи она звучит так: к 2021 году 85% федеральных дорог привести в нормативное состояние.

Задача сложная. Глядя на лица наших дорожных начальников, так и не понял, чего в них больше. Жуликоватости или испуга за достижение поставленной цели. Да, Володин заставит работать всех. Вот и бегу с утра в Минтранс России. А затем спикер проводит совещание по бюджету и выделению финансирования в область.

Хорошо, что в областной думе здравомыслящих добавилось. Знаю, что Ерохина всегда настроена на конструктив, результат на благо людей. И коллег убедить умеет. Работы впереди много всем, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU