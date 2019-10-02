В Саратовской области намолочено более 100 тыс. тонн зерновых

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-02T13:53:02+03:00

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В хозяйствах Саратовской области обмолочено 2 млн 47 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, при средней урожайности 13,1 ц/га валовой сбор составил 2,6 млн тонн.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, наибольший валовой сбор зерна — в Балашовском (218,7 тыс. тонн), Калининском (152,7 тыс. тонн), Екатериновском (151 тыс. тонн) районах.

Наивысшая урожайность зерновых в Балашовском (24,9 ц/га), Самойловском (19,1 ц/га), Новобурасском (18,8 ц/га) районах.

Подсолнечника убрано 404,3 тыс. гектаров, сахарной свеклы убрано 2,5 тыс. гектаров, также посеяно 1 млн 196 тыс. гектаров озимых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU