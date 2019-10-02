В Саратове до сих пор не отапливается 59% домов

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-02T13:45:38+03:00

Прошло больше недели с начала отопсезона

Изменить размер текста: A A

В Саратове тепло подали всего в 4 560 домов, что составляет 41% от общего числа. Жители остальных 59% еще ждут подключения. Отметим, что отопительный сезон начался еще 25 сентября.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, ресурс дан в 2 946 теплоисточников (93% от общего количества), 4 613 объектов социальной сферы (98%).

Кроме того, открыта горячая линия министерства строительства по вопросам вхождения в отопительный сезон. Позвонить можно по номерам: 26-28-52 (с 9:00 до 18.00); 26-30-61 (после 18:00).

Также горячие линии работают во всех районах области, в Энгельсе и Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU