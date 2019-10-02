2019-10-02T11:37:46+03:00
Происшествия

В Ершове будут судить забившую сожителя молотком женщину

Причиной ярости стало его неумение забить гвоздь и починить кран
Екатерина Семенова
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В Ершове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая — 60 летняя женщина.

По версии следствия, вечером 11 июля женщина распивала алкоголь в квартире 63-летнего сожителя. Разразилась ссора, во время которой она обвинила его в том, что он ничего не делает по хозяйству. В качестве доказательства она указала на торчащий из стены гвоздь.

Мужчина тут же попытался забить гвоздь, но не сумел справиться с молотком. Тогда женщина выхватила у него инструмент и сама забила злополучный гвоздь. А потом тем же молотком ударила сожителя по голове.

Испугавшись, что мужчина пострадал, она отправила его в ванну промыть рану. Однако неработающий кран стал причиной продолжения упреков. И женщина вновь взялась за молоток, на этот раз забив сожителя до смерти.

Уголовное дело направлено в суд, свою вину гражданка признала полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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