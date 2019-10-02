2019-10-02T13:36:46+03:00
Общество

В Балакове впервые пройдет этап Всероссийского конкурса RUSSIAN EVENT AWARDS — 2019

Ожидается несколько сотен участников
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 2 октября, в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» прошла пресс-конференция на тему финального регионального этапа для регионов ПФО и УФО Всероссийского конкурса RUSSIAN EVENT AWARDS — 2019, который состоится 4-6 октября в Балакове.

Как сообщили спикеры, одним из организаторов является администрация Балаковского района.

- Это определенное достижение туристической области саратовского региона. Конкурс RUSSIAN EVENT AWARDS проводится с 2012 года, и впервые мы получили право провести его у себя, заметьте, не в областном центре, а в Балакове. Инициатива исходила от администрации, мы выиграли в упорной борьбе с Екатеринбургом. Ждем более 100 проектов, несколько сотен человек. Мы гордимся, — рассказала Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму Саратовской области.

Виктория Бородянская Фото: Дарья Вострикова

Виктория БородянскаяФото: Дарья Вострикова

Чиновница отметила, что такие почетные конкурсы «стимулируют развитие». Виктория Бородянская, которая входит в жюри, пообещала «не подсуживать Саратовской области».

- Этот конкурс повысит имидж Балакова, его потенциал. Нам есть что показать туристам, есть чем гордиться. Подготовлена программа — каждый день расписан по минуте, — поделилась Елена Грибушина, начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского района.

Елена Грибушина Фото: Дарья Вострикова

Елена ГрибушинаФото: Дарья Вострикова

- Завтра мы встречаем первых экспертов в области туризма, 19 человек. Кто-то приезжает в Балаково впервые, мы составили программу так, чтобы участники не только защитили проекты, но и познакомились с нашей инфраструктурой, — рассказала Екатерина Даньшина, директор МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива».

Екатерина Даньшина Фото: Дарья Вострикова

Екатерина ДаньшинаФото: Дарья Вострикова

Защита проектов состоится в санатории «Изумруд», а церемония награждения и образовательная сессия — во Дворце культуры.

Запись пресс-конференции можно посмотреть на канале Транслятор в YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

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