В Саратове на рынке «Привоз» работали 11 нелегалов

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-02T13:20:04+03:00

В мероприятии задействовали более 130 сотрудников

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В Саратове на рынке «Привоз» прошел рейд в рамках операции «Нелегал — 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в мероприятии задействовали более 130 сотрудников.

После обследования 47 торговых точек для проверки документов в отделы доставили 50 человек, из которых 11 трудились нелегально.

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Их привлекли к административной ответственности.

Напомним, подобное мероприятие проводили в последний раз в конце сентября. Тогда выяснилось, что из 57 человек только 40 работают без нарушений, остальные 17 получили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU