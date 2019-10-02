В Саратове на рынке «Привоз» работали 11 нелегалов
В мероприятии задействовали более 130 сотрудников
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В Саратове на рынке «Привоз» прошел рейд в рамках операции «Нелегал — 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в мероприятии задействовали более 130 сотрудников.
После обследования 47 торговых точек для проверки документов в отделы доставили 50 человек, из которых 11 трудились нелегально.
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Их привлекли к административной ответственности.
Напомним, подобное мероприятие проводили в последний раз в конце сентября. Тогда выяснилось, что из 57 человек только 40 работают без нарушений, остальные 17 получили административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU