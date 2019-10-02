В Горном в загоревшемся из-за печи доме погибла женщина
С огнем боролись пять пожарных
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Утром 1 октября в поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области на пожаре погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 06:50.
Горел частный дом, площадь возгорания составила 48 кв. м. На тушение выезжали пять человек личного состава.
В горящем доме погибла 63-летняя женщина.
Предварительной причиной пожара названо несоблюдение правил эксплуатации печи.
ИСТОЧНИК KP.RU