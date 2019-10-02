Вора шоколадок в Саратове нашли спустя полгода в колонии
В Саратове полиция вчера, 1 октября, раскрыла кражу шоколадок.
- Заявление поступило в 15:00. Мужчина рассказал, что 27 марта неизвестный в магазине по улице Большая Садовая украл шесть шоколадок «Вдохновение» и один батончик «Баунти». Сумма ущерба составила 325 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители установили, что кражу сладостей совершил 34-летний осужденный за грабеж гражданин. Ранее он уже не раз отбывал сроки за различные преступления.
Мужчина признался в преступлении и рассказал, что все украденное съел. В отношении него возбудили еще одно уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU