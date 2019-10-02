Вора шоколадок в Саратове нашли спустя полгода в колонии

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-02T09:44:34+03:00

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В Саратове полиция вчера, 1 октября, раскрыла кражу шоколадок.

- Заявление поступило в 15:00. Мужчина рассказал, что 27 марта неизвестный в магазине по улице Большая Садовая украл шесть шоколадок «Вдохновение» и один батончик «Баунти». Сумма ущерба составила 325 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители установили, что кражу сладостей совершил 34-летний осужденный за грабеж гражданин. Ранее он уже не раз отбывал сроки за различные преступления.

Мужчина признался в преступлении и рассказал, что все украденное съел. В отношении него возбудили еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU