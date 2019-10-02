Топ-менеджеры банка и группы «Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2019

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-02T09:40:56+03:00

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Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов вошел в число бизнес-лидеров — самую престижную номинацию ежегодного рейтинга 1000 лучших менеджеров России, который составляет «Коммерсант». В ежегодный рейтинг включаются ведущие топ-менеджеры компаний различных отраслей экономики и масс-медиа.

Вице-президент, директор Департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления банка «Открытие» Анна Кантер-Амелькина возглавила рейтинг лучших директоров по общественным и корпоративным связям среди коммерческих банков.

В число победителей в различных номинациях также вошли: заместитель президента- председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин, руководитель ИТ-блока банка «Открытие Сергей Русанов, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров, начальник управления корпоративных коммуникаций банка «Открытие» Наталья Рыжова, вице-президент, директор юридического департамента банка «Открытие» Александр Полуянов, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова.

Кроме того, в рейтинг 1000 лучших топ-менеджеров России вошли Владимир Крекотень, недавно назначенный генеральным директором компании «Открытие» брокер», а также Дмитрий Лаврентьев, директор по персоналу страховой компании «Росгосстрах», входящей в группу «Открытие».

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

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