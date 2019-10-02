2019-10-02T09:23:04+03:00
Происшествия

ДТП перекрыло движение трамваев №11 в Саратове

Вагоны встали на пересечении улиц Танкистов и Соколовая
Екатерина Семенова
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В Саратове вновь встали трамваи №11.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», на этот раз движение прервалось на пересечении улиц Танкистов и Соколовая.

Причина — ДТП. Вагоны стоят в обе стороны, поэтому от 6-го квартала трамваи ходят только до улицы Осипова.

Напомним, утром «одиннадцатые» уже стояли более часа из-за схода вагонов.

Также до сих пор не пошли трамваи №№6 и 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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