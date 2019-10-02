ДТП перекрыло движение трамваев №11 в Саратове
Вагоны встали на пересечении улиц Танкистов и Соколовая
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В Саратове вновь встали трамваи №11.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», на этот раз движение прервалось на пересечении улиц Танкистов и Соколовая.
Причина — ДТП. Вагоны стоят в обе стороны, поэтому от 6-го квартала трамваи ходят только до улицы Осипова.
Напомним, утром «одиннадцатые» уже стояли более часа из-за схода вагонов.
Также до сих пор не пошли трамваи №№6 и 8.
ИСТОЧНИК KP.RU