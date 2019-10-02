Маленьких посетителей гостиницы «Солнышко» оградили от опасного интернета

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-02T09:21:54+03:00

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Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения законодательства, направленного на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, посетители гостиничного комплекса «Солнышко», расположенного на Вольском тракте, могут зайти через Wi-Fi на любой сайт без ограничений по возрасту или пароля.

При подключении к сети не используются программно-аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.

За это правонарушение владельцу гостиницы по решению суда пришлось отдать 5 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU