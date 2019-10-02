Маленьких посетителей гостиницы «Солнышко» оградили от опасного интернета
Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения законодательства, направленного на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, посетители гостиничного комплекса «Солнышко», расположенного на Вольском тракте, могут зайти через Wi-Fi на любой сайт без ограничений по возрасту или пароля.
При подключении к сети не используются программно-аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.
За это правонарушение владельцу гостиницы по решению суда пришлось отдать 5 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU