2019-10-02T09:20:27+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина переломал матери ребра во время совместной пьянки

Женщина скончалась на следующий день
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова в суд передано дело о причинении тяжкого вреда здоровью женщины, от которого она скончалась.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 34-летний сын потерпевшей.

Следствие считает, что в ночь на 13 июля женщина с мужчиной распивали спиртное у себя в коммунальной квартире дома на улице Олимпийская. Они поссорились из-за того, что мать обозвала сына, а тот в ответ начал избивать ее руками и ногами.

Женщина скрылась у соседки и вернулась домой, когда обидчик успокоился. Однако на следующий день мать скончалась от полученных накануне травм.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма груди, перелом ребер и развитие пневмоторакса.

Мужчина полностью признал вину, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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