Утром в Саратове остановились четыре трамвайных маршрута

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-02T09:19:17+03:00

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Утро 2 октября в Саратове началось для жителей невозможностью воспользоваться несколькими трамвайными маршрутами.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», за два часа остановились три маршрута.

Так, в 07:00 встали «девятки» на 7-м Артельном проезде. Причиной была неисправность вагона. Движение возобновилось в 07:45.

Больше часа, с 07:30 до 08:40, стояли трамваи №11 из-за схода вагона в поселке Солнечный.

Сейчас, в 08:20, у остановки «Жилучасток ГПЗ» прервано движение трамваев №8. Причина — неисправность вагона.

Только что встали трамваи №6.

ИСТОЧНИК KP.RU