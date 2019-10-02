Трагедия на Белоглинской: прокуратура начала проверку

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-02T09:18:16+03:00

Семья, где погибли мужчина с детьми, характеризовалась положительно

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В Саратовской области прокуратура начала проверку по факту трагедии на улице Белоглинская.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве, по результатам будет дана оценка действиям или бездействию органов системы профилактики.

Напомним, днем 1 октября мужчина покончил с собой, при этом причинив смерть двум детям — четырехлетней девочке и полуторагодовалому мальчику. Тело гражданина с сыном нашли под окнами многоэтажки на Белоглинской, 52/70, девочка была госпитализирована в критическом состоянии, но впоследствии скончалась.

По предварительной версии, причиной необдуманного поступка мужчины могла стать ссора с супругой.

- Семья по месту жительства характеризуется положительно, материально обеспечена. Старший ребенок посещал частное дошкольное образовательное учреждение, — отметили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU