Трагедия на Белоглинской: прокуратура начала проверку
В Саратовской области прокуратура начала проверку по факту трагедии на улице Белоглинская.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве, по результатам будет дана оценка действиям или бездействию органов системы профилактики.
Напомним, днем 1 октября мужчина покончил с собой, при этом причинив смерть двум детям — четырехлетней девочке и полуторагодовалому мальчику. Тело гражданина с сыном нашли под окнами многоэтажки на Белоглинской, 52/70, девочка была госпитализирована в критическом состоянии, но впоследствии скончалась.
По предварительной версии, причиной необдуманного поступка мужчины могла стать ссора с супругой.
- Семья по месту жительства характеризуется положительно, материально обеспечена. Старший ребенок посещал частное дошкольное образовательное учреждение, — отметили в прокуратуре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU