2019-10-01T19:25:58+03:00
Происшествия

Трагедия на Белоглинской: Девочка скончалась в больнице

Медикам не удалось спасти жизнь ребенку, выпавшему с девятого этажа
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Четырехлетняя девочка, пострадавшая при падении с высоты в доме на Белоглинской в Саратове, скончалась.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», малышка была госпитализирована после того, как ее отец попытался покончить с собой, прихватив с собой девочку и полуторагодовалого сына.

Мужчина и мальчик погибли на месте. Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, но спасти ее жизнь медикам не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радаев о «Т Плюс»: Зачем нам нужны такие партнеры
Депутат Саратовской облдумы попросил прокуратуру проверить информацию о сверхдоходах главврачей
Трагедия на Белоглинской: Возбуждено дело об убийстве
Трагедия на Белоглинской: Перед падением с высотки мужчина поругался с женой
Электросети Саратовской области готовы к отопсезону на 95,7%
Саратовским семьям увеличили размер детских пособий
В Саратове мужчина с двумя малышами разбился при падении из окна
Три человека погибли в ДТП под Пугачевом
На маршруте Первомайский — Ртищево увеличится количество рейсов
В Саратове без номеров остаются 8,3 тыс. домов
Пенсионерке из Саратова грозит штраф за продажу алкоголя на дому
Володин инициировал законопроект о компенсациях обманутым дольщикам
На II Саратовском экономическом форуме обсудят развитие реального сектора экономики
Три четверти жилых домов Саратова остаются без тепла