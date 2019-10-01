Трагедия на Белоглинской: Девочка скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-01T19:25:58+03:00

Медикам не удалось спасти жизнь ребенку, выпавшему с девятого этажа

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Четырехлетняя девочка, пострадавшая при падении с высоты в доме на Белоглинской в Саратове, скончалась.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», малышка была госпитализирована после того, как ее отец попытался покончить с собой, прихватив с собой девочку и полуторагодовалого сына.

Мужчина и мальчик погибли на месте. Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, но спасти ее жизнь медикам не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU