Трагедия на Белоглинской: Девочка скончалась в больнице
Медикам не удалось спасти жизнь ребенку, выпавшему с девятого этажа
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Четырехлетняя девочка, пострадавшая при падении с высоты в доме на Белоглинской в Саратове, скончалась.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», малышка была госпитализирована после того, как ее отец попытался покончить с собой, прихватив с собой девочку и полуторагодовалого сына.
Мужчина и мальчик погибли на месте. Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, но спасти ее жизнь медикам не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU