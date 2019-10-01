Электросети Саратовской области готовы к отопсезону на 95,7%

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-01T17:10:55+03:00

В Уфе прошло совещание по отопсезону в ПФО

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В ПФО обсудили вхождение в отопительный сезон, в том числе, в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, участие в заседании Федерального штаба в Уфе принял зампред правительства Василий Разделкин. Совещание провел заместитель министерства энергетики РФ Андрей Черезов.

В Саратовской области энергосистема работает с избытком мощности. В частности, в 2018 году область потребила лишь 31,8% от выработанной энергии.

Также Разделкин отметил, что в целом электросети региона готовы к осенне-зимним максимальным нагрузкам на 95,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU