Саратовским семьям увеличили размер детских пособий

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-01T17:03:51+03:00

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С 1 октября в Саратовской области увеличили учетом уровня инфляции на 3,9% размеры социальных выплат семьям с детьми, производимых за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, речь идет о следующих выплатах — ежемесячное пособие на ребенка, выплачиваемое малоимущим семьям, ежегодные денежные выплаты многодетным семьям для посещения театров, на приобретение комплекта школьной и спортивной одежды и обуви, на посещение спортивных секций и другое.

Также с 1 октября проиндексирован размер средств регионального материнского капитала, который дают при рождении или усыновлении третьего и следующего ребенка. Сегодня размер регматкапитала в области составляет 107 848 рублей.

Тем, кто уже стоит на учете в учреждениях соцподдержки, не нужно подавать заявление о перерасчете пособия. Если обратиться после 30 сентября 2019 года, выплата за период до 1 октября устанавливается в прежнем размере, с 1 октября — в новом, с учетом индексации.

Дополнительное единовременное пособие при рождении третьего и последующего ребенка в новом размере будет выплачиваться на детей, появившихся на свет 1 октября 2019 года и позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU