2019-10-01T17:00:48+03:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Пугачевом

На трассе столкнулись Opel Astra и Lada Vesta [фото]
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Днем в Пугачевском районе Саратовской области случилось ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около 15 часов на 22-м км автодороги Пугачев — Клинцовка — Октябрьский.

По предварительной версии, автомобиль Opel Astra столкнулся с Lada Vesta.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

В результате аварии на месте скончались 37-летний водитель и два пассажира иномарки — 27-летняя женщина и 49-летний мужчина.

63-летний шофер отечественного авто был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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