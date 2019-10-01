Три человека погибли в ДТП под Пугачевом
На трассе столкнулись Opel Astra и Lada Vesta [фото]
Фото ГИБДД по Саратовской области
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Днем в Пугачевском районе Саратовской области случилось ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около 15 часов на 22-м км автодороги Пугачев — Клинцовка — Октябрьский.
По предварительной версии, автомобиль Opel Astra столкнулся с Lada Vesta.
Фото ГИБДД по Саратовской области
В результате аварии на месте скончались 37-летний водитель и два пассажира иномарки — 27-летняя женщина и 49-летний мужчина.
63-летний шофер отечественного авто был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU