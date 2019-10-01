В Саратове без номеров остаются 8,3 тыс. домов

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-01T16:56:41+03:00

Саратовстат искал таблички с адресами по области

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В Саратовской области идет подготовка к Всероссийской переписи населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, сегодня, 1 октября, состоялось заседание межведомственной комиссии.

Глава Саратовстата Вячеслав Сомов рассказал, что регистраторы сверили базу домов с действительностью. Было добавлено 6 тыс. зданий, а исключено — 22,5 тыс. В итоге в реестре оказалось 414 тыс. домов.

Кроме того, регистраторы выявили отсутствие табличек с адресами.

- В Саратовской области отсутствует более 53 тыс. табличек, в том числе около 3 тыс. названий улиц, более 46 тыс. номеров домов и более 4 тыс. нумераций квартир на подъездах многоквартирных домов, — отметил Сомов.

Больше всего не хватает табличек с названиями улиц в Ртищевском районе — 613 табличек, Балашовском — 495 табличек и Татищевском — 247 табличек. Больше всего номеров домов не хватает в Саратове (8 348), Балашовском (7 014) и Энгельсском (3 809) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU