Пенсионерке из Саратова грозит штраф за продажу алкоголя на дому
На продавщицу не раз жаловались горожане
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В отношении 60-летней жительницы Фрунзенского района возбуждено уголовное дело за продажу алкоголя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по версии полицейских, гражданка устроила торговую точку на Большой Казачьей улице, 43а.
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На женщину не раз жаловались местные жители, она привлекалась как к уголовной, так и к административной ответственности.
Так, 15 сентября на гражданку завели очередное уголовное дело, теперь ей грозит до 80 тыс. штрафа или же целый год исправительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU