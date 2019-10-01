Пенсионерке из Саратова грозит штраф за продажу алкоголя на дому

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-01T16:23:57+03:00

На продавщицу не раз жаловались горожане

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В отношении 60-летней жительницы Фрунзенского района возбуждено уголовное дело за продажу алкоголя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по версии полицейских, гражданка устроила торговую точку на Большой Казачьей улице, 43а.

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На женщину не раз жаловались местные жители, она привлекалась как к уголовной, так и к административной ответственности.

Так, 15 сентября на гражданку завели очередное уголовное дело, теперь ей грозит до 80 тыс. штрафа или же целый год исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU