Володин инициировал законопроект о компенсациях обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-01T15:56:09+03:00

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В Государственную думу внесен законопроект о выплатах возмещения обманутым дольщикам.

Как сообщает сайт Государственной думы, речь идет о членах ЖСК, созданных во время банкротства застройщика.

С инициативой законопроекта выступили председатель ГД Вячеслав Володин, первый зампред Иван Мельников, зампред Игорь Лебедев и председатели профильных комитетов.

- Члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование, так же, как и обманутые дольщики, смогут получать возмещение за счет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, — отметил Володин.

Напомним, во время совещания в Саратове поднимался вопрос о возможности компенсации стоимости жилья в тех домах, где достройка признана нецелесообразной. Тогда было озвучено, что законодательство не предусматривает таких выплат.

- В настоящее время законодательство не предоставляет гражданам — участникам ЖСК возможности получить такую же выплату возмещения, если Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение о нецелесообразности финансирования завершения строительства переданных ЖСК проблемных объектов. Сложившаяся ситуация ставит участников жилищно-строительных кооперативов в неравное положение по сравнению с дольщиками. Это несправедливо и требует законодательного решения, что мы и предложили, — заявил Вячеслав Володин.

В скором времени законопроект будет внесен на рассмотрение в Совет думы для подготовки к первому чтению.

- Наша задача — защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний. Мы ранее приняли федеральный закон в отношении обманутых дольщиков, согласно которому граждане — участники долевого строительства теперь могут получить возмещение вложенных средств. Закон позволил также направить государственное финансирование на достройку проблемных объектов, переданных жилищно-строительным кооперативам в ходе процедур банкротства застройщиков, — отметил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU