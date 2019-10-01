На II Саратовском экономическом форуме обсудят развитие реального сектора экономики

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-01T15:51:38+03:00

Одним из модераторов площадки будет директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ

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В четверг, 10 сентября, в рамках II Саратовского экономического форума пройдет панельная дискуссия на площадке «Реальный сектор».

Как отметили «КП-Саратов» в Минпроме области, модераторами площадки выступят директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталий Хоценко и генеральный директор АО «Российская электроника» Александр Борисов.

Участники, а их около 70, в том числе представители Минэкономразвития РФ, Фонда развития промышленности и другие, обсудят возможности и перспективы участия предприятий промышленности в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», синхронизацию деятельности федеральных и региональных институтов развития, перспективы использования мер поддержки предприятиями, реализующими инвестпроекты или модернизирующими производство. К тому же на мероприятии будет затронута тема обеспечения энергоресурсами реального сектора экономики региона.

Дискуссия начнется в 14:30 10 октября в зале №3 шатровой зоны исторического парка «Россия — моя история» на улице Шелковичная, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU