Три четверти жилых домов Саратова остаются без тепла

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-01T15:50:36+03:00

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В Саратове отопительный сезон начался еще неделю назад, 25 сентября, однако согрелись жители только 1082 домов, что составляет четверть от общего количества.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на начало октября тепло дали в 449 из 589 обьектов соцсферы (76,2%) – 168 детских садов, 128 школ, 114 учреждений здравоохранения, в числе которых 21 с круглосуточным пребыванием, а также 39 учебных заведений.

Работа по подключению тепла в Саратове продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU