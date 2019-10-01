Насмерть сбивший женщину в центре Саратова водитель Lada Priora ждет суда

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-01T16:16:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Расследование уголовного дела в отношении водителя Lada Priora, виновника смертельного ДТП, завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, согласно материалам дела, 18 июля на пересечении улиц Московская и Комсомольская мужчина ехал на скорости и сбил 47-летнюю женщину, после чего вылетел на встречку и столкнулся с троллейбусом.

Пешеход получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии, пассажирам общественного транспорта оказали медицинскую помощь.

Теперь судьбу лихача решит Волжский районный суд, куда направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU