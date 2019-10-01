2019-10-01T16:16:48+03:00
Происшествия

Насмерть сбивший женщину в центре Саратова водитель Lada Priora ждет суда

Расследование уголовного дела завершено
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дела в отношении водителя Lada Priora, виновника смертельного ДТП, завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, согласно материалам дела, 18 июля на пересечении улиц Московская и Комсомольская мужчина ехал на скорости и сбил 47-летнюю женщину, после чего вылетел на встречку и столкнулся с троллейбусом.

Пешеход получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии, пассажирам общественного транспорта оказали медицинскую помощь.

Теперь судьбу лихача решит Волжский районный суд, куда направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерке из Саратова грозит штраф за продажу алкоголя на дому
Володин инициировал законопроект о компенсациях обманутым дольщикам
На II Саратовском экономическом форуме обсудят развитие реального сектора экономики
Три четверти жилых домов Саратова остаются без тепла
В Саратове парень ударил собутыльника, убил и бросился в бега
В двух районах Саратова завтра организован подвоз воды
Панков: Татьяна Ерохина всегда была человеком дела
В Ртищевском районе мужчина угнал грузовик у своего начальника
Следователи начали проверку гибели двух детей на пожаре в Аткарске
На пожаре в Аткарске погибли двое малышей
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
В микрорайоне «Летка» пообещали скоро включить горячую воду и отопление
В Саратове прокуратура выявила две фирмы-однодневки
ДТП с автомобилем «Почты России» в Балакове не отразилось на обслуживании клиентов
В Саратове отметили День пожилого человека
Нерадивый отец из Краснокутского района отработает долг по алиментам перед дочерью
В Саратовской области стартовала штабная тренировка по гражданской обороне
В Марксе мужчина взял из магазина две бутылки пива и разбил их о голову женщины
В Саратове из-за аварии встали троллейбусы двух маршрутов
Саратовцы вспомнили свою молодость
Прокуратура возмутилась неотапливаемым садиком в Романовском районе
В Петровском районе рецидивист украл у пенсионера бензопилу
В Саратове пройдет концерт Поволжского камерного оркестра