2019-10-01T15:16:11+03:00
Общество

В двух районах Саратова завтра организован подвоз воды

Водоснабжение отключают на весь день
Дарья Вострикова
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Завтра, 2 октября, в Саратове без воды останутся Фрунзенский и Октябрьский районы города.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на насосной станции.

Так, для горожан будет организован подвоз воды по адресам:

- Смирновское ущелье, 1 (Областная клиническая больница) 09:00 — 09:40, 14:00 — 14:40;

- 4-й Рабочий проезд, 3 (ГКБ №5) 10:00 — 10:40, 15:00 — 15:40;

- ЗАО Санаторий «Октябрьское ущелье» 11:00 — 11:40, 16:00 — 16:40;

- 2-я Садовая, 103 (Специализированный дом ребенка) 12:00 — 12:40, 17:00 — 19:00;

- Клочкова, 79 (дом-интернат для престарелых и инвалидов) 09:00 — 09:40, 14:00 — 14:40;

- Клочкова, 81 (профтехучилище — интернат для инвалидов) 10:00 — 10:40, 15:00 — 15:40;

- Клочкова, 85 (школа-интернат №6) 11:00 — 11:40, 16:00 — 16:40;

- Шелковичная, 58 (ГКБ №4) 12:00 — 12:40, 17:00 — 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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