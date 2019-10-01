2019-10-01T15:10:45+03:00
Происшествия

В Саратове парень ударил собутыльника, убил и бросился в бега

Он был объявлен в федеральный розыск
Екатерина Семенова
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В Октябрьском районе Саратова в суд направлено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 24-летний парень.

Следствие считает, что 28 июля двое саратовцев развлекались в увеселительном заведении. К ними присоединился ранее не знакомый 58-летний мужчина. Втроем они распивали алкоголь, пока тот не кончился. После этого компания пошла за спиртным и по пути встретила 24-летнего мужчину.

Между ним и 58-летним гражданином началась ссора. Последний дождался, пока оппонент отлучится для покупки алкоголя на улице 3-я Беговая, и предложил новым приятелям отомстить. Когда 24-летний мужчина вернулся, он сразу заметил агрессию и напал первым — ударив дважды 58-летнего мужчине по голове.

После этого 24-летний мужчина убежал, а 58-летний был госпитализирован, но вскоре скончался.

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск и теперь предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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