В микрорайоне «Летка» пообещали скоро включить горячую воду и отопление
В микрорайоне «Летка» Энгельса-1 отопление и горячую воду должны дать в ближайшее время.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, этот вопрос был поднят на встрече главы Дмитрия Тепина с местными жителями.
Отсутствие горячей воды и отопления представители ТОС «Летка» назвали первоочередными проблемами, наравне с плохим состояние дороги к детсаду, отсутствием тротуаров, аварийными домами и неблагоустроенными дворами.
По словам Тепина, в котельной идут пусконаладочные работы, и в ближайшее время будет решен вопрос отопления и горячего водоснабжения.
Также он поручил отремонтировать дорогу к школе и детсаду.
Жителям предложено определить дворы, которые нуждаются в незамедлительном благоустройстве. Они будут включены в заявку на вхождение в программу «Формирование комфортной городской среды» следующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU