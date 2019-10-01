2019-10-01T15:13:40+03:00
Общество

В микрорайоне «Летка» пообещали скоро включить горячую воду и отопление

Кроме того, там отремонтируют дорогу к школе и детсаду
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В микрорайоне «Летка» Энгельса-1 отопление и горячую воду должны дать в ближайшее время.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, этот вопрос был поднят на встрече главы Дмитрия Тепина с местными жителями.

Отсутствие горячей воды и отопления представители ТОС «Летка» назвали первоочередными проблемами, наравне с плохим состояние дороги к детсаду, отсутствием тротуаров, аварийными домами и неблагоустроенными дворами.

По словам Тепина, в котельной идут пусконаладочные работы, и в ближайшее время будет решен вопрос отопления и горячего водоснабжения.

Также он поручил отремонтировать дорогу к школе и детсаду.

Жителям предложено определить дворы, которые нуждаются в незамедлительном благоустройстве. Они будут включены в заявку на вхождение в программу «Формирование комфортной городской среды» следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерке из Саратова грозит штраф за продажу алкоголя на дому
Володин инициировал законопроект о компенсациях обманутым дольщикам
На II Саратовском экономическом форуме обсудят развитие реального сектора экономики
Три четверти жилых домов Саратова остаются без тепла
Насмерть сбивший женщину в центре Саратова водитель Lada Priora ждет суда
В Саратове парень ударил собутыльника, убил и бросился в бега
В двух районах Саратова завтра организован подвоз воды
Панков: Татьяна Ерохина всегда была человеком дела
В Ртищевском районе мужчина угнал грузовик у своего начальника
Следователи начали проверку гибели двух детей на пожаре в Аткарске
На пожаре в Аткарске погибли двое малышей
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
В Саратове прокуратура выявила две фирмы-однодневки
ДТП с автомобилем «Почты России» в Балакове не отразилось на обслуживании клиентов
В Саратове отметили День пожилого человека
Нерадивый отец из Краснокутского района отработает долг по алиментам перед дочерью
В Саратовской области стартовала штабная тренировка по гражданской обороне
В Марксе мужчина взял из магазина две бутылки пива и разбил их о голову женщины
В Саратове из-за аварии встали троллейбусы двух маршрутов
Саратовцы вспомнили свою молодость
Прокуратура возмутилась неотапливаемым садиком в Романовском районе
В Петровском районе рецидивист украл у пенсионера бензопилу
В Саратове пройдет концерт Поволжского камерного оркестра