В микрорайоне «Летка» пообещали скоро включить горячую воду и отопление

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-01T15:13:40+03:00

Кроме того, там отремонтируют дорогу к школе и детсаду

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В микрорайоне «Летка» Энгельса-1 отопление и горячую воду должны дать в ближайшее время.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, этот вопрос был поднят на встрече главы Дмитрия Тепина с местными жителями.

Отсутствие горячей воды и отопления представители ТОС «Летка» назвали первоочередными проблемами, наравне с плохим состояние дороги к детсаду, отсутствием тротуаров, аварийными домами и неблагоустроенными дворами.

По словам Тепина, в котельной идут пусконаладочные работы, и в ближайшее время будет решен вопрос отопления и горячего водоснабжения.

Также он поручил отремонтировать дорогу к школе и детсаду.

Жителям предложено определить дворы, которые нуждаются в незамедлительном благоустройстве. Они будут включены в заявку на вхождение в программу «Формирование комфортной городской среды» следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU