В Саратове прокуратура выявила две фирмы-однодневки
Прокуратура Фрунзенского района Саратова выяснила, что в январе 2018 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №19 по Саратовской области зарегистрировала две коммерческие организации на имя жителя областного центра.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мужчина при опросе рассказал, что согласился быть директором фирм по просьбе знакомого за символическую плату и никакого отношения к их деятельности не имеет.
За время работы организаций на их расчетные счета поступило более 3 млн рублей, которые были переведены на другие счета.
Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организаций признаков фирм-однодневок.
По результатам проверки возбуждено два дела за организацию фирмы через подставное лицо, также внесено представление в орган регистрации юридических лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU