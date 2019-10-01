В Саратове прокуратура выявила две фирмы-однодневки

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-01T13:38:05+03:00

Их лжедиректором стал местный житель по просьбе знакомого

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Прокуратура Фрунзенского района Саратова выяснила, что в январе 2018 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №19 по Саратовской области зарегистрировала две коммерческие организации на имя жителя областного центра.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мужчина при опросе рассказал, что согласился быть директором фирм по просьбе знакомого за символическую плату и никакого отношения к их деятельности не имеет.

За время работы организаций на их расчетные счета поступило более 3 млн рублей, которые были переведены на другие счета.

Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организаций признаков фирм-однодневок.

По результатам проверки возбуждено два дела за организацию фирмы через подставное лицо, также внесено представление в орган регистрации юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU