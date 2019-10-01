2019-10-01T13:33:33+03:00
Общество

ДТП с автомобилем «Почты России» в Балакове не отразилось на обслуживании клиентов

УФПС отметило, что на маршрут вышел дополнительный транспорт
Ольга Симонова
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УФПС Саратовской области прокомментировало публикацию «КП-Саратов» о ДТП легковушки и автомобиля «Почты России» в Балакове.

- Водителю почтового авто оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов почты, для доставки отправлений на маршрут вышел дополнительный транспорт, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении, отметив, что филиал также помогает правоохранителям в установлении причин ДТП.

Напомним, ВАЗ-2112 и «Газель» столкнулись вчера, 30 сентября, на проспекте Героев. Свидетели отмечают, что грузовик развернулся через две сплошные и от удара опрокинулся на бок.

- Перед выездом на маршрут все водители почтового транспорта проходят медицинское освидетельствование, а машины — техосмотр, — отметили в УФПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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