ДТП с автомобилем «Почты России» в Балакове не отразилось на обслуживании клиентов
УФПС Саратовской области прокомментировало публикацию «КП-Саратов» о ДТП легковушки и автомобиля «Почты России» в Балакове.
- Водителю почтового авто оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов почты, для доставки отправлений на маршрут вышел дополнительный транспорт, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении, отметив, что филиал также помогает правоохранителям в установлении причин ДТП.
Напомним, ВАЗ-2112 и «Газель» столкнулись вчера, 30 сентября, на проспекте Героев. Свидетели отмечают, что грузовик развернулся через две сплошные и от удара опрокинулся на бок.
- Перед выездом на маршрут все водители почтового транспорта проходят медицинское освидетельствование, а машины — техосмотр, — отметили в УФПС.
ИСТОЧНИК KP.RU