В Саратове отметили День пожилого человека

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-01T13:33:15+03:00

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Сегодня, 1 октября, в администрации Фрунзенского района отметили День пожилого человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и пенсионеры. Глава Фрунзенского района Алексей Постнов лично поздравил присутствующих. С речью выступил председатель районного Совета ветеранов Бронислав Костальцев, а также Почетный гражданин Саратова Тамара Петрова.

Для присутствующих с концертом выступил ансамбль народной музыки «Кристалл-Балалайка». Также был открыт «Островок здоровья», организованный специалистами ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики», где можно было измерить давление, проверить уровень холестерина, получить медицинскую консультацию.

ИСТОЧНИК KP.RU