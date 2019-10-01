В Саратове отметили День пожилого человека
Сегодня, 1 октября, в администрации Фрунзенского района отметили День пожилого человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и пенсионеры. Глава Фрунзенского района Алексей Постнов лично поздравил присутствующих. С речью выступил председатель районного Совета ветеранов Бронислав Костальцев, а также Почетный гражданин Саратова Тамара Петрова.
Для присутствующих с концертом выступил ансамбль народной музыки «Кристалл-Балалайка». Также был открыт «Островок здоровья», организованный специалистами ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики», где можно было измерить давление, проверить уровень холестерина, получить медицинскую консультацию.
ИСТОЧНИК KP.RU