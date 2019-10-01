В Саратовской области стартовала штабная тренировка по гражданской обороне

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-01T13:23:54+03:00

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С 1 по 2 октября под руководством МЧС России будет проводиться штабная тренировка по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации».

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области, в тренировке примут участие федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Мероприятием охвачен и наш регион. Цель — проверить готовность к ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО.

Тренировка пройдет в два этапа — проверка защиты населения, материальных и культурных ценностей во время ЧС, а также организация аварийно-спасательных и других работ при ЧС.

Проверят готовность защитных сооружений, готовности личного состава, техники, оборудования и специальных средств. Стоит также отметить, что с 1 октября стартует Месячник гражданской обороны. Он представляет собой целый комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня знаний в вопросах гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышение уровня защищенности населения области.

ИСТОЧНИК KP.RU