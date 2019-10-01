В Марксе мужчина взял из магазина две бутылки пива и разбил их о голову женщины
В Марксе Саратовской области 35-летний местный житель попытался обжаловать приговор за разбойное нападение.
- Вечером 7 марта 2019 года пьяный мужчина в одном из магазинов города взял из холодильника две бутылки пива и пошел к выходу, не собираясь платить. Собственник торговой точки попросила вернуть алкоголь на место, но злоумышленник в ответ на это толкнул женщину, она ударилась о железную дверь, а после метнул ей в лицо стеклянную бутылку, та разбилась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Злоумышленника отправили на пять лет в колонию строгого режима и еще на год ограничили свободу.
Однако осужденный в своей жалобе отметил, что пиво взял в магазине в долг, а женщине и вовсе причинил не тяжкий, а легкий вред здоровью.
Судебная коллегия оставила приговор без изменения, посчитав его законным.
ИСТОЧНИК KP.RU