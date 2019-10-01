Саратовцы вспомнили свою молодость

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-01T11:35:21+03:00

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В Саратове прошел литературно-музыкальный вечер «Как молоды мы были…».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости прочли стихи Евгения Евтушенко, Сильвы Капутикян, Инны Гофф и других известных поэтов, исполняли песни и свои авторские сочинения.

Самым активным участникам «поэтических суббот» лета 2019 года вручили подарочные книги и благодарственные письма от администрации МУК «Централизованная библиотечная система Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU