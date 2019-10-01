Саратовцы вспомнили свою молодость
Прошел поэтический вечер
Изменить размер текста:
В Саратове прошел литературно-музыкальный вечер «Как молоды мы были…».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости прочли стихи Евгения Евтушенко, Сильвы Капутикян, Инны Гофф и других известных поэтов, исполняли песни и свои авторские сочинения.
Самым активным участникам «поэтических суббот» лета 2019 года вручили подарочные книги и благодарственные письма от администрации МУК «Централизованная библиотечная система Саратова».
ИСТОЧНИК KP.RU