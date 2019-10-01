В Петровском районе рецидивист украл у пенсионера бензопилу
Злоумышленник продал инструмент
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Полиция Петровского района Саратовской области раскрыла кражу у 66-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, с 14 по 17 августа кто-то сломал замок на его гараже и утащил бензопилу «Патриот 3616».
Предполагаемого вора задержали, им оказался 29-летний рецидивист, который признался, что продал инструмент неизвестному, а деньги потратил на себя.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU