В Петровском районе рецидивист украл у пенсионера бензопилу

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-01T11:31:03+03:00

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Полиция Петровского района Саратовской области раскрыла кражу у 66-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, с 14 по 17 августа кто-то сломал замок на его гараже и утащил бензопилу «Патриот 3616».

Предполагаемого вора задержали, им оказался 29-летний рецидивист, который признался, что продал инструмент неизвестному, а деньги потратил на себя.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU