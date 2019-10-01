В Саратове сельчанин украл два аккумулятора

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-01T11:26:49+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 32-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 28 по 30 сентября кто-то тайком забрал из его грузовика, припаркованного у дома №1 на 2-й Гуселке, два аккумулятора черного цвета.

Выяснилось, что за этим стоит 28-летний рецидивист из поселка Расково.

Мужчину задержали, он во всем признался, на него завели уголовное дело, а запчасти изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU