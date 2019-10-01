Саратовские коровы дали свыше 94 тыс. тонн молока

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-01T11:26:00+03:00

С одного животного получают за день 17,5 кг молока

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В сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области на 30 сентября произведено 94 тыс. тонн молока, что составляет 101,9% к уровню 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой молока за сутки составил 349 тонн, от одной коровы — 17,5 кг.

Лидерами производства остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский, Новобурасский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU