Саратовские коровы дали свыше 94 тыс. тонн молока
С одного животного получают за день 17,5 кг молока
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В сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области на 30 сентября произведено 94 тыс. тонн молока, что составляет 101,9% к уровню 2018 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой надой молока за сутки составил 349 тонн, от одной коровы — 17,5 кг.
Лидерами производства остаются Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский, Новобурасский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU