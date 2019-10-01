В Саратовской области ОРВИ заболели свыше 12,5 тыс. человек

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-01T11:14:55+03:00

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За прошедшую неделю, с 23 по 29 сентября, 12 522 жителя Саратовской области заболели ОРВИ.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региону, эпидемии в области не зарегистрировано. Циркулируют в основном негриппозные вирусы.

По состоянию на 29 сентября, от гриппа привито свыше 372 тыс. человек: почти 90,5 тыс. детей и свыше 281 тыс. взрослых.

Врачи напоминают — при обнаружении у себя признаков заболевания лучше остаться дома и не посещать общественных мест, чтобы не заражать других. Своевременное обращение за помощью может снизить риск осложнений и сразу начать лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU