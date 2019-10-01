2019-10-01T11:11:05+03:00
Происшествия

Компания пьяных парней и девушек до смерти забила собутыльника в Саратове

Среди обвиняемых есть 15-летняя девочка
Екатерина Семенова
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В Саратове будут судить двух девушек и четырех парней, которых обвиняют в ряде преступлений. Так, один из них специализировался на кражах и угонах, а четверо, по версии следствия, забили человека до смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 17-летний парень осенью 2018 года совершил ряд краж с магазинов бытовой техники и электроники. Общая сумма ущерба составила почти 20 тыс. рублей.

Кроме того, в ноябре он вытащил из припаркованного на улице Усиевича автомобиля магнитолу. А в декабре вместе с приятелем угнал ВАЗ-2110 с улицы Пономарева.

Уже позже, 18 апреля, его приятель вместе с двумя девушками и двумя парнями распивал спиртное на улице Азина. К ним присоединился еще один знакомый, 21-летний местный житель. Новый собутыльник начал оказывать знаки внимания старшей из девушек, за что остальные его жестоко избили.

Когда мужчина умер, они ушли из квартиры, и тело нашел хозяин жилья, пришедший утром.

Все обвиняемые, среди которых 15 и 19-летняя девушки, а также парни 18, 19 и 20 лет, признали вину. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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