2019-10-01T10:15:38+03:00
Общество

В трех районах Саратова отключили водоснабжение

Без воды остались жители Ленинского, Кировского и Фрунзенского
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 1 октября, отключили воду в границах улиц Бардина — Топольчанская — Блинова — Уфимцева.

Как отметили «КП-Саратов» в ООО «КВС», также водоснабжения нет на улицах Романтиков и Черниговская, 1-й проезд Танкистов, на Танкистов в домах №№99-213 и в границах улиц: Плодородная — Природная — Агрономическая — Зерновая.

К тому же без ресурса остались жители Московского шоссе, улиц Елшанская, Малая Елшанская, 2-10, Клубная, Камская, Газонная, Песчано-Уметская, поселок Нефтегорский, и частный сектор в границах Буровая — Московское шоссе — Песчано-Уметская.

Стоит отметить, что воду отключили и жителям проспекта Кирова, на участке от Горького до Вольской по нечетной стороне.

Коммунальщики отмечают, что жителям отключенных домов подадут воду ориентировочно в полночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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