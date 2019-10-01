Саратовец ждет суда за убийство соседа и грабеж подруги

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-01T10:05:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстанет 33-летний саратовец за грабеж, разбой и умышленное причинение вреда, повлекшее смерть.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 28 июня вечером мужчина узнал, что его 35-летний сосед пошел выкупать из ломбарда свой телефон. Он предложил приятелю пойти вместе и срезать путь.

Тот согласился, после чего в безлюдном месте получил удар в голову и потерял сознание. Злоумышленник забрал деньги и ушел, а потерпевшего утром 29 июня обнаружила соседка и вызвала скорую помощь.

Мужчину без сознания госпитализировали, а 1 июля он скончался в больнице от полученных травм.

Ранее, днем 15 июня, предполагаемый преступник пил в своей квартире на улице Тархова со своей знакомой. Он услышал оскорбление от собутыльницы, после чего отобрал у нее смартфон стоимостью свыше 9 тыс. рублей и выгнал из квартиры.

Мужчина признал свою вину и сейчас находится под стражей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU