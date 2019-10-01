В Саратовской области 15 лучших учителей наградят премией в 200 тыс. рублей
Мероприятие пройдет завтра
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Завтра, 2 октября, в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке отметят День учителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, на мероприятии подведут итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям РФ за достижения в своей деятельности в 2019 году.
Так, 15 победителей из региона получат 200 тыс. рублей.
Кроме того, лучших педагогов занесут на Доску почета работников образования области, а также лучших учеников на Доску успеха молодежи области.
ИСТОЧНИК KP.RU