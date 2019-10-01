2019-10-01T09:50:17+03:00
Общество

В Саратовской области 15 лучших учителей наградят премией в 200 тыс. рублей

Мероприятие пройдет завтра
Дарья Вострикова
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Завтра, 2 октября, в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке отметят День учителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, на мероприятии подведут итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям РФ за достижения в своей деятельности в 2019 году.

Так, 15 победителей из региона получат 200 тыс. рублей.

Кроме того, лучших педагогов занесут на Доску почета работников образования области, а также лучших учеников на Доску успеха молодежи области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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