Теннисистка из Саратова стала чемпионкой России

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-01T09:59:34+03:00

За звание лучших боролись спортсмены из более 40 городов

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В Казани завершился 78-й чемпионат России по теннису 2019. На протяжении недели представители более 40 городов России боролись за один из самых престижных теннисных титулов страны.

Так, саратовская спортсменка Анастасия Гасанова завоевала призовые места по результатам каждого направления.

Высшую ступень теннисистка получила в парном женском разряде, серебро в смешанном и бронзу в женском одиночном разряде.

ИСТОЧНИК KP.RU