В Саратове парень забил ухажера кирпичом

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-01T09:18:14+03:00

Юноша также украл у него телефон, чтобы раненый не мог вызвать врачей

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В Ленинском районе Саратова 20-летний житель Аткарска убил мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кроме того, он обокрал жертву.

В суде было установлено, что юноша познакомился в общей компании с 43-летним мужчиной. При этом он заподозрил, что тот с ним флиртует и не против пообщаться поближе.

Недовольный этим парень 17 декабря пришел в гости, где начал выяснять отношения. При этом он ударил мужчину кулаком по голове и ушел. Однако на лестнице увидел кирпич и вернулся, вооружившись им. Обломком он не менее девяти раз ударил потерпевшего по голове и конечностям.

При этом парень забрал у жертвы телефон, чтобы тот не мог вызвать врачей, а также сумку и бутылку водки, после чего сбежал, заперев дверь.

Мужчину обнаружил брат, который вызвал «скорую помощь», но вскоре потерпевший скончался от травмы головы.

Суд отправил парня на девять лет и пять месяцев в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU