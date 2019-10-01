На Усть-Курдюмской улице в Саратове закрыли ночной бар

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-01T08:59:22+03:00

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Вчера, 30 сентября, в поселке Юбилейный Саратова, на Усть-Курдюмской улице, 7а, ликвидировали ночной бар.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, на торговую точку поступали неоднократные жалобы от местных жителей, в январе 2019 года генеральный директор магазина заплатил 20 тыс. рублей штрафа, в июле 2019 года — уже 50 тыс.

Полиция увеличила количество нарядов у бара, а после подготовила обращение об аннулировании лицензии заведения в адрес регионального министерства экономического развития.

Так, с 16 сентября продавать здесь алкоголь было запрещено, однако 17 сентября из торговой точки изъяли более 70 литров продукции.

В отношении директора ООО составили протокол, а 30 сентября бар закрыли, вывеску демонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU